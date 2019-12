Bilancovanie školstva za rok 2019

Rok 2019 sa chýli ku koncu a v priebehu niekoľkých hodín sa uzavrie. Mnohé organizácie a inštitúcie práve v tieto dni bilancujú svoje aktivity a činnosti uplynulého roka. Aj rezort školstva bilancuje...

V médiách sa analyzujú úspechy Slovenska v roku 2019, spomínajú sa dosiahnuté úspechy v oblasti športu, biznisu či politiky. Školstvo je však stále kdesi na chvoste verejného záujmu. Preto chcem využiť tento priestor na pripomenutie si všetkého, čím žili naši žiaci a študenti v roku 2019.

Školské kalendárium 2019:

Prvý polrok školského roka 2018/2019 sa ukončil 31. januára 2019 a viac ako 680-tisíc žiakov si prevzalo svoje polročné hodnotenie. Písomné maturity pre 706 stredných škôl sa konali v termíne 12. – 15. marec 2019, počas ktorých si 43 100 maturantov overovalo svoje vedomosti zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich vedomosti z materinského jazyka. Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 25. marca 2019 ocenených 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve. Ďalšie ocenenie pedagógov sa uskutočnilo v ankete Zlatý Amos 2019. V rámci celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ si 3. apríla 2019 overilo svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka takmer 41 700 žiakov. Školský rok 2018/2019 sme mohli šťastne uzavrieť 28. júna 2019. Školské vyučovanie v novom školskom roku 2019/2020 sa opäť začalo 2. septembra 2019 a do školských lavíc zasadlo 458 003 žiakov základných škôl a 201 903 žiakov stredných škôl. Ďalšie celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ známe ako T5 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 a v rámci neho bolo testovaných takmer 53 000 žiakov. Vďaka tomuto testovaniu máme spätnú väzbu na to, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2, čiže z I. stupňa na II. stupeň ZŠ. A tak ako v prvej polovici roka 2019 boli ocenení pedagógovia, tak v druhej polovici roka pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva si z rúk ministerky školstva prevzalo 30 najúspešnejších študentov roka 2019 ocenenie v podobe Pamätného listu sv. Gorazda.

Aké úspechy dosiahol rezort školstva v roku 2019?

Dovolím si tvrdiť, že i napriek kritikám a pohľadu mnohých len cez prizmu parlamentných volieb 2020, považujem uplynulý rok 2019 pre rezort školstva za úspešný. Pokúsim sa vymenovať len tie najúspešnejšie projekty, ktoré sa podarilo zrealizovať. Od 1. januára 2019 nastalo zvyšovanie platov pracovníkov školstva prostredníctvom 10% valorizácie platov a zabezpečilo sa ďalšie navýšenie platov od 1. januára 2020. Zvýšili sa platy aj začínajúcim pedagógom, a to z dôvodu snahy o zatraktívnenie pedagogického zamestnania a navýšili sa aj platové tarify výskumným a vedeckým pracovníkom. Prijatie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vstúpil do platnosti od 1. septembra 2019 patrí medzi najväčšie tohtoročné úspechy rezortu školstva. Nový zákon reflektuje sociálno-ekonomické potreby spoločnosti v 21. storočí a zvyšuje atraktivitu učiteľskej profesie, pretože zlepšuje pracovné podmienky na školách a zvyšuje kvalitu výkonu pedagogických a odborných zamestnancov. Za účelom zlepšenia kvality vysokého školstva bola zriadená aj Slovenská akreditačná agentúra ako nezávislý mechanizmus, ktorý od 1. januára 2020 nahradí Akreditačnú komisiu. Vďaka nastaveniu štandardov, podľa ktorých bude postupovať Slovenská akreditačná agentúra sa bude postupne zvyšovať úroveň vysokoškolského vzdelávania. Mohol by som pokračovať v analyzovaní ďalších čiastkových úspechov rezortu školstva, ale to nie je cieľom tohto blogu.

Ktoré úspechy považujem za osobne dôležité alebo moje top?

Rok 2019 priniesol mnoho legislatívnych zmien, s ktorými sa dostavila i konkrétna pomoc a podpora výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), resp. z marginalizovaných rómskych komunít. Žiadna legislatívna zmena prijatá v tomto roku nie je len minulosťou, ale práve naopak je základom a východiskom pre ďalšie zmeny nastupujúceho nového roka. Za najväčší úspech v oblasti školstva v roku 2019 považujem novelu školského zákona vo vzťahu k žiakom zo SZP a zberu údajov pre potreby hodnotenia dosiahnutého pokroku a efektívnosti prijatých opatrení žiakov zo SZP. Podpora vzdelávania detí z chudobného prostredia je nesmierne dôležitá, preto prijatou novelou zákona zo 17. októbra 2020 sa zvýši počet asistentov na žiakov zo SZP o ďalších 184 asistentov, zvýši sa aj príspevok pre deti zo SZP na cca 220 €, učiteľom sa zvýši príplatok za prácu s deťmi zo SZP zo súčasných 28,5 € na 63 € a po novom bude môcť škola zaobstarať svojim talentovaným žiakom to čo potrebujú, nakoľko si to ich rodičia nemôžu dovoliť. Za ďalší dôležitý úspech považujem aj zavedenie povinného vzdelávania v materskej škole. Poslanecký návrh prijatý Národnou radou SR 27. júna 2019 bol terčom ostrej kritiky, i napriek pozitívnemu stanovisku Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Z pohľadu pediatrov je veľmi nešťastné vnímať zavedenie povinnej predškolskej dochádzky len kvôli deťom z marginalizovaných rómskych komunít, ale je potrebné pozitívne vnímať vstup päťročných detí do vzdelávacieho a výchovného procesu už v materských školách. Za najdôležitejší počin roka 2019 považujem akreditáciu nového študijného programu Rómsky jazyk, literatúra a reálie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov na Prešovskej univerzite v Prešove. Absolventi študijného odboru ovládaním štandardizovanej rómčiny zabezpečia kvalitnejšiu výučbu rómskych detí a lepší kontakt školy s rodinami rómskych detí.

Čo prajem školstvu v PF 2020?

Aby nová vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb 2020 mala školstvo a zdravotníctvo za svoje prioritné oblasti a to nie len vo svojich programových vyhláseniach, ale aj v skutočnosti a v každodennej realite. A všetkým školám na SR želám viac inklúzie, pretože „inklúzia nie je ťažká veda, ak ju chceme môžeme ju mať“, povedal Tony Booth. Inkluzívna škola je škola pre všetky deti, schopná prijať a pracovať so žiakmi na plnom rozvoji ich potenciálu. A to za svoju prioritu musí mať aj rezort školstva od 1. marca 2020.